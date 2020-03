Auf DASDING hänge ich regelmäßig in den BLACK AFFAIRS rum und spiele auch mal gern auf den Partys. Ansonsten treibe ich mich in der Welt herum, produziere Musik und bin ein Viertel der berühmt-berüchtigten Clubcrushers. Check me on Facebook & Co!

Geburtsdatum: wird berechnet Bei DASDING bin ich: DJ Ohne DASDING wäre ich: trotzdem DJ Vor DASDING war ich: ich hatte eine schwere Kindheit Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: DJ (ich wiederhole mich) & Produzent Wie ich am liebsten angesprochen werde: Hardy / Hard2Def Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Bernd / Hey Du Wie man mich am leichtesten rumkriegt: Hübsche Hintern in Leggings! :D Ich achte sehr auf die inneren Werte. Unter meinem Bett verstecke ich: einen voll funktionsfähigen Todesstern Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Star Wars - Imperial March Diese Filmszene passt zu mir: Money stinks - Mel Brooks Dance Scene Was ich mir schon immer als Download wünsche: Steaks aus aller Welt Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: Unfreundliches Benehmen Mein „erstes Mal“: Als ich Gemüse gegessen habe, merkwürdiges Zeug. Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Klaatu Verata Ne… Ne…. Necta, Necti, Necto? Wichtigster technischer Fact: Plattenteller drehen sich idealerweise linksrum