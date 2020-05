Bei DASDING jongliere Ich im Studio mit Musik, betreibe Mikrofon-Akrobatik, und quatsche mit Dir am Telefon über das was alle gerade interessiert. Dabei begleite Ich Dich beim Frühstück, auf dem Weg in's Fitness-Studio, beim Vorbereiten auf die nächste Party und manchmal auch bei Deinem Kater am Tag danach.

Bei DASDING bin ich: Moderator und Quoten-Grieche Ohne DASDING wäre ich: kein Kilometermillionär Vor DASDING war ich: noch niemals in New York, aber auch nicht in Baden-Baden Wenn ich nicht bei DASDING bin, bin ich: auf´m Sonnendeck Wie ich am liebsten angesprochen werde: von vorne Auf welchen Namen ich auf keinen Fall reagiere: Horst Wie man mich am leichtesten rumkriegt: mit schlechten Gags Unter meinem Bett verstecke ich: einen Bettkasten aus Schweden mit Staub auf`m Dach Dieser Musiktitel ist am ehesten wie ich: Happy von Pharrell Wie man sich bei mir am ehesten einen Tritt holt: beim Fussball Mein „erstes Mal“: 2002, also wenn´s um´s moderieren bei DASDING geht Was ich schon immer allen mal laut sagen wollte: Hellas heißt nicht Hallo! Wichtigster technischer Fact: Apple kann man nicht schälen