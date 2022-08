auf Whatsapp teilen

Hello :), ich bin Henrik (ohne D). Mich trifft man bei DASDING vor allem am Wochenende, da ich neben meinem Job in der tollsten Radiocrew auch noch ein bisschen studiere (Regelstudienzeit ist was für Anfänger). Ansonsten liebe ich (Live)Musik (vor allem Indiepop/-rock), Filme- und Serien und denke manchmal nicht so richtig nach, bevor ich was sage… Was erzähle ich hier eigentlich?