Heyo! Ich bin Ilyas, akzeptiere mittlerweile aber auch Elias, Ylias, Ilkas oder Jljas.

In der DASDING Morningshow-WG gebe ich euch Updates zu allem, was in der Welt so abgeht. Zum Glück bin ich hier nicht für die Musik verantwortlich, weil sich in meiner Playlist auch gerne mal Jodler oder YouTube-Songs verstecken. Ansonsten fehlt mir bei langsamer Technik absolut die Geduld (Sorry, es ist ihr fucking Job!!!!) und ich habe ein Lieblingsmoos (Widertonmoos, mega!).