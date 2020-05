Hello, Jenny hier!

Ihr hört mich regelmäßig ab 18 Uhr bei DASDING im Radio. Wenn IHR mich nicht hört, dann hören mich die Leute im DASDING-Team in der Redaktion, wenn ich mal wieder einen unfassbar lauten Lachflash habe.

Und wenn ich mich auch nicht in der Redaktion rumtreibe, dann vermutlich in irgendeinem Gartencenter. Denn, wenn ich mein Pflanzen-Problem bewerten müsste, auf einer Skala von 1-10: ganz klar eine ZWÖLF!

Das bin ich ... DASDING DASDING Das liebe ich ... DASDING Jenny Schedel Dieses Meme beschreibt mich am besten ...