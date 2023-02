Hello, hello ich bin Saskia! Ich liebe Pampelmusen und Wombats. Meinen Campervan, True Crime, Skifahren, Franz Kafka und Sushi find ich übrigens auch ganz nice. Ihr merkt – Erzählen ist voll mein Ding. Als Kind muss ich auch einfach Unmengen an Babbelwasser getrunken haben… Es ist allerdings nicht genau überliefert wie viel – bis heute gehen mir die Stories jedenfalls nicht aus. Also ein Glück, dass ich beim Radio gelandet bin. ;)