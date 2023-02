mit Whatsapp teilen

Hey Leute! Ich bin Jouhaina – keine Sorge, bin es gewohnt, dass mein Name nicht auf Anhieb ausgesprochen werden kann. 😀 Manche nennen mich auch Joujou – ich habe nach meinem Abi direkt als Praktikantin bei DASDING in Kaiserslautern angefangen und habe jetzt die coole Möglichkeit weiterhin aus meiner Heimat als Reporterin in Lautern von coolen Stories zu berichten. Ich mache Inhalte für @wirsindlautern und versuche mein Bestes, durch Memes unsere User zum Lachen zu bringen. PS: Ich lieeebe Umfragen und interessiere mich brennend dafür, was die Leute hier so zu sagen haben.