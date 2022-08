auf Whatsapp teilen

Hi ich bin Tanja und für euch in der Vorder- und Südpfalz unterwegs als Reporterin bei @typisch.pfalz.ludwigshafen. Immer auf der Suche nach Menschen, die es irgendwie drauf haben und super inspirierend sind! Und natürlich bin ich auch am Start, wenn es so richtig kracht und ihr wissen wollt, was gerade los ist in eurer Region! Zum Durchatmen geht’s dann für mich nach der Arbeit gerne mal in den Pfälzer Wald …