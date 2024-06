Hey, ich bin Janosch und für euch für @typisch.pfalz.ludwigshafen unterwegs. Zwischen Weinbergen und Industriestadt suche ich die kleinen Geschichten des Alltags. Am liebsten über Menschen am Rande der Gesellschaft. Wenn ich mal nicht für DASDING unterwegs bin, spiele ich in Mannheim Kanupolo, bin in den Bergen beim Wandern oder Skifahren, oder zock mit Freunden am PC. Alternativ bin auch ganz gerne im Pub zu finden.