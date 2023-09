Hey, ich bin Joschua. Ja, mit "sch". Meine Eltern dachten, sei einfacher für Almans, als das englische "Joshua". Hat sich rausgestellt: Nö, stimmt nicht, wird ständig falsch geschrieben. Was gibt's sonst zu mir: Bin vom Land in die Stadt geflohen, Football-Fan (schon vor dem Hype!) und sitze viel, eigentlich SEHR viel, in Zügen. Ach, und ich mache News bei DASDING. Wir hören uns!