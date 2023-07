mit Whatsapp teilen

Meine Aufgabe ist, zwei Sätze über mich zu schreiben. Here we go! Ich war stellvertretende Klassensprecherin der 8B. Nichtssagende Info, ich weiß, aber ich dachte, das solltet ihr wissen. 6 Tassen Kaffee am Tag? Für mich kein Problem. Zusammengefasst: Ich bin El, Ex- stellvertretende Klassensprecherin der 8b und kann ziemlich viel Kaffee trinken. Ende.