Moin, Hannah hier! Auf das H am Ende bin ich besonders stolz. Ich bin sehr glücklich, wenn ich nice Sachen für wenig Geld thriften kann und esse am liebsten Pasta – jeden Tag. Ansonsten bin ich ein riesen Anime Fan, Naruto Shippuden auf die 1. Wer mehr wissen will: Komm in die Gruppe.

Das bin ich... SWR DASDING Das liebe ich... SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten... Social-Media-Beitrag auf Instagram von dasding