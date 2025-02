Hey! Ich bin Luca und vor ein paar Jahren zum Studieren nach Tübingen gezogen. Hab mich dann direkt in die Stadt verliebt. S'isch hald oifach a schee's Städtle. Was gibts also Besseres, als bei @wirsindtübingen über Storys aus, in und um Tübingen zu berichten – genau, nix.

Das bin ich... SWR DASDING Das liebe ich... SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten... Meme