Auch wenn mein Herz immer noch ein bisschen schneller für meine Heimat Ulm schlägt, bin ich für DASDING inzwischen jeden Tag gleichzeitig auch in Freiburg, Karlsruhe, Kaiserslautern, Koblenz, Mainz, Stuttgart, Ludwigshafen, Mannheim/Heidelberg, Tübingen und Trier - also, nicht physisch. Aber als Verantwortliche für die DASDING vor Ort Kanäle versuche ich immer meine Augen und Ohren bei unseren Reporter*innen in den Studios zu haben, damit wir auf Social Media die besten Stories am Start haben!

Das bin ich ... SWR DASDING Das liebe ich ... SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten ... Was ich machen wollte: Aufräumen, lernen, einkaufen, mit Freunden treffen... Was ich gemacht habe: - _________________ #weekend #wochenende #netlfix #youtube #instagram #faul #cleanup #meme #memestagram #instafun