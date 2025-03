Hi zusammen! Ich bin Michelle und ein kleiner Nerd durch und durch. Zocken ist mein Ding – angefangen hat alles mit dem alten PC von meinem Papa und dem 3D Movie Maker. Heute ist keine Konsole vor mir sicher.



Harry Potter, Herr der Ringe, Jurassic Park – alles Dinge, die ich liebe. Wahrscheinlich kenne ich mehr Pokémon als Elemente im Periodensystem.



Wenn ihr mich mal richtig happy sehen wollt, schleppt mich in einen Freizeitpark. Ich bin sogar mal vier Stunden am Stück Achterbahn gefahren – ohne Pause. Vielleicht erzähl ich euch die Story ja mal im Radio ❤

