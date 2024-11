Hallöle ich bin Sara, liebe das Meer und mein Gesichtle in die Sonne zu strecken. Gehe gerne auf Flohmärkte und fang sogar bei Supermarktmusik an zu dancen. Wenn ich nicht bei DASDING im Online-Team bin, tippsel ich an meiner Masterarbeit und probiere jegliches kreatives Hobby aus. Fun Fact: Ich bekomm schnell cute-aggression! Vor allem bei Dingen, die es in Mini-Version gibt.

