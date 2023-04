mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Hi, ich bin Vanessa! Nennt mich aber gerne Vanudel. Klingt einfach cooler.

Mein Sternzeichen ist Waage, also bin ich kreativ, optimistisch und charmant. Sternzeichen lügen nicht, deswegen muss es wohl stimmen.

Falls mich wer sucht, dann schaue ich mir wahrscheinlich mit einer Packung Chips den Sonnenuntergang an. Ansonsten findet ihr mich bei Instagram und TikTok bei @kesselgeschichten.