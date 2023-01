mit Whatsapp teilen

Hello, ich bin Elli und ganz neu in Stuttgart. Den Kessel habe ich aber sofort lieben gelernt (wie könnte man auch nicht – ist ja die Heimat der Käsespätzle). Ich bin in der Schwabenhauptstadt vor allem für @kesselgeschichten auf der Suche nach wilden Storys, interessanten Protagonisten und den witzigsten Memes. Da ich es eh liebe, mein Leben und das meiner Freunde, in (mindestens) tausend Bildern und Videos festzuhalten, fühle ich mich in meiner Rolle als rasende Reporterin pudelwohl.