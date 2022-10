Hey ihr Räuber, ich bin ein handelsüblicher Nik,

von Oma, Schwester, Mama allerdings auch Niki

und von Papa, weiß der Deiwel wieso auch Nika genannt?! Hä?

Mein Thema sind hier NEWS, damit ihr auch Bescheid, was auf der Welt so Phase ist.

Ansonsten bin ich der Meinung, dass die Lieder „Believe“ und „Strong enough“ von Cher auf unserem Sender unterrepräsentiert sind, dafür nerve ich damit auf Partys meistens so gegen 2:37 Uhr. Abschließende Info: Kirschstreusel und Sachertorte for the win! mehr...