Hi, ich bin Maite und ich höre am liebsten den ganzen Tag laut Musik (am liebsten Deutschrap oder Techno). Dazu probiere ich mich gerne in kreativen Hobbys aus und liebe es zu kochen!Für DASDING vor Ort bin ich in Mannheim und Umgebung unterwegs und habe Bock für euch über spannenden und interessanten Geschichten zu berichten. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen meine neue Heimat besser kennenzulernen und auf den Kopf zu stellen ;)