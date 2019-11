Finde Lukas aus der DASDING-Morningshow in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und sicher dir dein DASDING Package mit Tickets fürs Southside!

Freiburg, Kaiserslautern, Karlsruhe, Koblenz, Mainz, Mannheim, Stuttgart, Trier, Tübigen, Ulm: Macht euch bereit!

Lukas, der Neue aus der DASDING Morningshow, kommt nächste Woche zu euch und er hat Geschenke dabei! Voll gepackte DASDING Packages mit fancy DASDING Merch, zum Beispiel T-Shirt, Stoffbeutel, Tasse…

In einigen Packages hat Lukas sogar etwas ganz Besonderes reingepackt: ZWEI TICKETS für das SOUTHSIDE FESTIVAL 2020!!!

Diese Acts kommen zum SOUTHSIDE 2020

Wie kann man gewinnen?

Ziemlich easy: Ihr findet Lukas! Wir sagen euch jeden Tag in der DASDING Instagram-Story und im Radio in welcher Stadt Lukas sein wird und wo er sich so grob befindet.

Keine Angst: Ihr erkennt ihn! Er wird jeden Tag sehr auffällig verkleidet sein. Ob er als Banane, Nonne oder Frosch rumläuft, verraten wir euch auch 😊 Die ersten fünf Menschen, die ihn finden und ihm ein „High Five“ geben, bekommen jeweils ein DASDING Package.

Das ist unsere DASDING-Morningshow