Die Beste Nacht mit DASDING ist BACK!

Tadaaaa! Die Beste Nacht mit DASDING ist endlich wieder da! Für Runde drei dieses sehr besonderen Events haben wir uns natürlich auch eine sehr besondere Künstlerin gepickt...

Wir haben Kontra K eine Philharmonie um den Bauch geschnallt. Wir haben die Musikerfreunde von Alle Farben auf unsere Wohnzimmercouch gesetzt, bevor sie dann bei seinem fetten Live-Set den Saal mit Konfetti paniert haben.

Die beste Nacht...mit Mine!

Jetzt sind wir bereit für die nächste Künstlerin, die gemeinsam mit dir eine neue und großartige "Beste Nacht" zelebrieren wird. Am 22. September kommt Mine ins pompöse Kurhaus in Baden-Baden – für eine einmalige Performance ihres aktuellen Albums „Hinüber“!

Mine – Sängerin, Produzentin, Regisseurin, Garnelen-Mama

Mine ist in der deutschen Musikwelt ein erfrischender Spezialfall, und das nicht nur wegen der Wahl ihrer Haustiere - Garnelen.

Sie hat einfach keinen Bock auf den Standard-Look, den Standard-Sound und die Standard-Businessmoves. Stattdessen macht sie ganz eigenen tiefgehenden Pop mit elektronischen Einflüssen, hat gleichzeitig regelmäßig eine exquisite Auswahl an Rappern auf ihren Songs und überrascht uns mit ausgefallenen Instrumenten und kreativen Videos, die unter die Haut gehen.

Mine engagiert sich für Frauen und Body Positivity, ist seit Herbst 2021 Mama von Zwillingen und wenn man sich ihre selbstbewusste musikalische Reise der letzten zehn Jahre anguckt, würde man auch sonst gerne einfach sagen: „starke Frau“.

Warum dieser Titel für Mine kein Kompliment ist, und um auch nochmal zu checken, auf wie vielen Ebenen Mine krass ist, guck das hier:

Ende September – das Date zum Remembern!

Wir von DASDING haben Mine jetzt dazu gebracht, sich eine ganz spezielle Show für uns auszudenken. Am 22. September wird das Kurhaus in Baden-Baden also zu einem Bällebad der Gefühle! Noch bevor Mine im Oktober mit ihrem aktuellen Album „Hinüber“ auf Tour geht, wird sie es in Baden-Baden auf eine ganz besondere Art performen. Mit Pauken, Trompeten und Orchestermusikern und allem, was ihr sonst noch einfällt. Eine einmalige Nacht also, eine Beste Nacht!

So war die Beste Nacht mit Kontra K