DASDING präsentiert dir KONTRA K am 03. November in der Sick Arena in Freiburg

Datum: Sonntag, 3. November 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Freiburg, Sick Arena

„Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.“ Und die harte Arbeit zahlt sich bei Kontra K mehr als aus, denn seine Erfolgsstory nimmt kein Ende. Ausverkaufte Tourneen und Open Airs, das dritte Nummer Eins Album in Folge, scharenweise begeisterte Fans und eine unermüdliche Motivation. Seit Jahren bewegt sich Kontra K aus Berlin auf höchstem Niveau im Rapgeschäft, doch das Limit ist noch immer nicht erreicht. Für seine „Die letzten Wölfe“ Tour 2019/2020 zieht der Rapper nun in die ganz großen Hallen. Bis heute strömten mehr als 700.000 Zuschauer zu seinen Konzerten, seine Alben verkauften sich mehr als 600.000 und seine Singles über 3.000.000 Mal. In der Edelmetallstatistik tauchen drei seiner Alben und vier seiner Singles mit Goldstatus auf. Die Nachfrage nach seinen mitreißenden Live-Shows bleibt ungebrochen. Freut euch auf das Konzert in Freiburg voller Energie, Ausdauer und Special Effects!