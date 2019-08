DASDING präsentiert dir das Wasser mit Geschmack Festival am 31. August in der Stellung in Heubach

Datum: Samstag, 31. August 2019 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Stellung in Heubach

Auf insgesamt 3 Bühnen kannst du dieses Jahr am 31. August wieder zu Techno und House abfeiern! Das Festival steht ganz unter dem Motto "Reiten auf Wellen von Glücksgefühlen, herbeigeführt durch die Musik, die Natur, durch Tanz und durch unser Lachen". Feier mit uns beim Wasser mit Geschmack Festival 2019 in Heubach! ⭐😍