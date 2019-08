DASDING präsentiert dir Kool Savas am 06. September im Kammgarn in Kaiserslautern

Datum: Freitag, 6. September 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Kammgarn, Kaiserslautern

Nach der erfolgreichen „Royal Bunker“-Tour in 2018 mit Sparringspartner SIDO begibt sich der King of Rap endlich wieder mit einem neuen Soloalbum auf Reisen, um es gemeinsam mit seinen Fans in Deutschland und in der Schweiz Hip-Hop zu zelebrieren.

Savas veröffentlichte am 08.02.2019 sein neues Album „KKS“ und hat all jene Lügen gestraft, die glaubten, er würde es nun ruhiger angehen lassen. Mit seiner einzigartigen und energiegeladenen Live Performance hievt er erneut die Messlatte im Live Segment ein weiteres Stück nach oben.

Wenn Kool Savas sich nun anschickt den Kammgarn in Kaiserslautern in Schutt und Asche zu legen, sollte man sich rechtzeitig um Tickets bemühen. Denn wenn der King of Rap in der Stadt ist, dann kommen die Rap-Fans – und zwar alle - und zollen dem König Tribut.