Die DASDING Summer Madness am 31. August im Schneckenhof in Mannheim!

Datum: Samstag, 31. August 2019 Beginn: 21:00 Uhr

Ort: Schneckenhof, Mannheim

Sei dabei bei der DASDING Summer Madness im Schneckenhof!

Am 31. August tanzen wir wieder in der größten und beliebtesten Open Air Location der Region.

Die DASDING-DJ´s JJC und FeBo heizen euch ein mit Charts, Black, House und Urban Sounds - Mixed Music at it's Best!

