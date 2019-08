DASDING präsentiert dir Wanda am 2. März in der ratiopharm arena in Neu-Ulm

Datum: Montag, 2. März 2020 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: ratiopharm arena, Neu-Ulm

Nach ‚Amore’, ‚Bussi’ und ‚Niente’ jetzt also ‚Ciao!’. Wanda kündigen Album Nummer 4 und die dazugehörige Tour an. Ab Ende Februar 2020 sind sie wieder live in Deutschland und Österreich unterwegs. Am 6. September 2019 erscheint das neue Album. Die Platte ist voller Hymnen, die leise und laut funktionieren. Ob im kleinsten Club, der großen Halle oder Open Air vor 100.000 Fans wie letztes Jahr in ihrer Heimatstadt Wien – ihre Auftritte sind epochal. Seid am 2. März in Neu-Ulm mit dabei!