DASDING präsentiert dir das dit is schade! Festival am 27. und 28. September im das SÜD in Sindelfingen!

Datum: Freitag, 27. September 2019 - Samstag, 28. September 2019 Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Das SÜD, Sindelfingen

Das dit is schade Festival geht 2019 in die sechste Runde! Das Festival überzeugt mit einer Mischung aus aufstrebenden, talentierten Newcomern, national und international tourenden Bands und einer familiären Atmosphäre. Mit dabei sind dieses Jahr:

Say Yes Dog

Kids of Adelaide

Pabst

Winchester UK (UK)

MISCHA Kommt vorbei und feiert mit uns am 27. und 28. September auf dem dit is schade Festival!