Datum: Freitag, 28. Februar 2020 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Schleyer-Halle, Stuttgart

Deichkind sind wieder da! – Neue Platte, neue Tour. Sie gehen wieder auf die Bühne, rein in eine Welt, in der Brettern was bedeutet.

Und ihr könnt sie live in der Schleyer-Halle erleben.

Fräst mit ihnen die Stadt um, hebt mit ihnen die Hallen hoch und seid mit DASDING bei ihrer Tour in Stuttgart dabei!