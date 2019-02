DASDING präsentiert dir Disarstar am 9. März in der Schräglage in Stuttgart

Datum: Samstag, 9. März 2019 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Stuttgart, Schräglage

Disarstar verbindet die schroffe Direktheit des Straßen- und Battle-Raps mit pointierten gesellschaftspolitischen Betrachtungen und besinnt sich damit auf die Ur-Intention des HipHop – unverfälscht und unverschönt. Ironie und zur Schau gestellte Witzigkeit sucht man in seiner Welt glücklicherweise vergebens – das vertrüge sich auch absolut nicht mit den gewichtigen Inhalten seiner Texte – dafür findet man umso mehr Haltung sowie einen hellwachen Geist mit messerscharfer Beobachtungsgabe. Der Hamburger geht mit seiner "Bohemien Tour 2019" auf Tour und ist in sieben Städten live zu sehen. Sei in Stuttgart dabei! Mehr Infos findest du hier.