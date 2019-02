DASDING präsentiert dir PEREZ am 8. März in der Schräglage in Stuttgart

Datum: Freitag, 8. März 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Schräglage, Stuttgart

PEREZ sind brandneu, PEREZ sind frisch, aber definitiv keine Newbies in der Musikbranche. Die Brüder im Geiste und der Sache Jan Perez und Mo Perez ziehen ihr Gespür für Hits, den Drive, ihren Ehrgeiz und die Liebe für HipHop und Popmusik aus jahrelanger Erfahrung. Sie haben den unbedingten Willen, Musik mit Inhalt abzuliefern und die Stimmung ihrer orientierungslosen Generation im Spannungsfeld von „think locally, act globally“ einzufangen. Stellt man dann die Musik an, überrascht die Eingängigkeit ihrer Debüt-Single DRAMA, mit der sie den Zuhörer um den Finger wickeln. Wer die Brüder schon mal live gesehen hat, weiß, dass sie sich auch hier eindrucksvoll mit ihrem Stilmix abheben: mal das intime Lippen-Bekenntnis, mal die großen Gefühle im Energie-Ausbruch oder das weltvergessene Gruppenschwitzen mit jedem, der vor der Bühne steht. From PEREZ with Love. Alle Infos findest du hier.