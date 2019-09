DASDING präsentiert dir die stuttgartnacht am 19. Oktober

Datum: Samstag, 19. Oktober 2019 Beginn: 19:00 Uhr



Kulturelle Dauerbrenner treffen auf kreative Newcomer: das ist die stuttgartnacht 2019!

Mehr als 60 ausgewählte Kulturhighlights, öffentliche und politische Orte, Kinos, Kirchen, Off-Spaces und Clubs bieten exklusiv von 19 bis 0 Uhr ein außergewöhnliches Programm voller Überraschungen, Highlights und Geheimtipps.

Theater, Film und Tanz sowie Konzerte, Shows und Führungen machen die stuttgartnacht zur Nacht der Nächte.

Auch nach Mitternacht gibt es noch Programm, denn ab 0 Uhr könnt ihr bei den Spätschicht-Partys bis in den frühen Morgen feiern!

Neu: Das vergünstigte Studie-Ticket für 14€ - erhältlich im exklusiven Vorverkauf gegen Vorlage des Studierendenausweises über das Studierendenwerk an den Info-Points in den Mensen in Stuttgart Mitte, Vaihingen und Ludwigsburg sowie in Esslingen (Mettingerstr. 127) und an allen Abendkassen.