Datum: Mittwoch, 26. Februar 2020 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Arena Trier

Deichkind sind wieder da! – Neue Platte, neue Tour. Sie gehen wieder auf die Bühne, rein in eine Welt, in der Brettern was bedeutet.

Und ihr könnt sie live in der Arena erleben.

Fräst mit ihnen die Stadt um, hebt mit ihnen die Hallen hoch und seid mit DASDING bei ihrer Tour in Trier dabei!