DASDING Bass & Bullshit am 07. September in der Butterbrezel in Tübingen

Datum: Samstag, 7. September 2019 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: Butterbrezel, Tübingen

Zwei Chaoten, zwei DJ-Sets und eine ordentliche Schubkarre voll Bass! Sag Hallo zu Bass & Bullshit! Die Party zum Freitag-Abend Format gibt es bald bei euch in Tübingen. Es läuft alles was fresh ist und Bass hat - egal ob HipHop, Trap, Future Bass, Jersey Club oder House. DJ LXQ kennst du bestimmt von unseren DASDING Partys, wo er regelmäßig verschiedenste Städte im Sendegebiet zerlegt. Sein Spezialgebiet ist das Kacken auf Genres und ein Mix, der fließt wie ein klarer Bergbach, der romantisch im Sonnenlicht glitzert. Slona könntest du ebenfalls kennen: der Dancehall-Veteran hat als Solo-Artist oder als Teil der Irie Crew schon europaweit Tanzhallen entweiht und zuletzt mit seinem DJ-Projekt „No Mango“ Welle in der Welt des Basses gemacht. Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen!