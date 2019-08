Der DASDING Partybash am 20. September in Schäfers Gewölbekeller in Ochsenhausen

Datum: Freitag, 20. September 2019 Beginn: 21:00 Uhr

Ort: Schäfers Gewölbekeller, Ochsenhausen

Am Freitag, den 20. September, ist DASDING mit dem Partybash zum zweiten mal in Schäfers Gewölbekeller! Partybash – das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban. An den Decks: Dj DoubleA von der DASDING DJ-Crew. Er ist jeden Samstag Abend im Radio bei DASDING zu hören und sorgt für gute Laune und guten Sound. Sein Sound ist jung, wild und dynamisch. Er versorgt Dich mit den frischesten Tunes aus Black und House, sowie den aktuellen Chartstürmern. Seine Beats gehen unter die Haut und bringen die Partypeople immer auf den Peak! Aufdrehen und abgehen – Partybash! Alle Infos findest du auch hier.