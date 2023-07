Richtig abfeiern? Dann ist DASDING Partybash am 28. Juli 2023 in der Jugendgemeinde in Bad Mergentheim das richtige für dich.

Partybash – das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban.

DJ DoubleA versorgt Euch mit den frischesten Tunes aus Black und House, sowie den aktuellen Chartstürmern.

Lass dir das also nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING am 28.07.23 "DASDING PartyBash" in Bad Mergentheim