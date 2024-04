DASDING präsentiert dir den DASDING Partybash im Gloria Kulturpalast

Are you ready to dance?!

Wir hoffen es, denn am 24. April ist es wieder soweit:

Das Semester startet und es ist DASDING Partybash im Gloria Kulturpalast in Landau. Wie immer warten einige Specials und überregionale DJs, unter anderem unsere DASDING DJs Double A und DJ B-Phisto auf euch und kümmern sich um die frischesten Tunes aus Black, House und den aktuellen Chartstürmern. Beats, die unter die Haut gehen und deine Partycrew auf jeden Fall auf den Peak bringen!

Was bleibt da noch zu sagen, außer… Aufdrehen und abgehen – Erlebt gemeinsam mit uns den DASDING Partybash in Landau!