DASDING präsentiert dir den DASDING Partybash auf dem Schängelmarkt

In diesem Jahr feiern wir den 46. SchängelMarkt in Koblenz:

Vom 13. bis 15. September sorgt ein buntes Programm für beste Unterhaltung in der gesamten Koblenzer Innenstadt.

Live-Musiker und DJs begeistern auf insgesamt fünf Bühnen. Genießt zusammen mit uns eine Glas Wein auf dem beliebten Burgunderfest in der Oberen Löhr, dem Weinfest an der Liebfrauenkirche oder am Samstagabend bei „Beats & Wine“ Am Plan mit DASDING DJ Tala!

Erlebe gemeinsam mit DASDING den DASDING Partybash auf dem Schängelmarkt!