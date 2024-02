Datum: Samstag, 13. April 2024 Beginn: 23:00 Uhr



Richtig abfeiern? Dann ist der DASDING Partybash genau das Richtige für dich!

Dieses Mal steht DJ FeBo wieder an den Turntables. Der smarte Tausendsassa, aus Amsterdam, erfindet sich regelmäßig in seinen stets stimmigen und groovigen Sets neu. Immer nah am Hype und Puls der Zeit wird jede Welle geritten und daraus ein eigener Vibe entwickelt.

Sei dabei und feier´ gemeinsam mit DASDING!

Aufdrehen und abgehen – Partybash!