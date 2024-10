DASDING präsentiert dir den DASDING Partybash bei der langen Nacht der Clubs

Datum: Samstag, 9. November 2024 Beginn: 21:00 Uhr



DASDING präsentiert dir die Lange Nacht der Clubs Stuttgart!

Pack deine Partycrew ein, werft euch in euer bestes Outfit und lasst euch in die Welt des Stuttgart Nachtlebens entführen. Es erwartet euch eine Nacht in den besten Locations, die die Landeshauptstadt zu bieten hat.



Mit dabei sind über 15 Locations mit mehr als 20 DJs:



Romy S.

Perkins Park

Proton

Boa

Wonders

Hi Life

Kiki

Schocken

Private Room

Nice Club

Ruby

Lollipop

Havanna

7Grad DASDING Partybash mit DJ B-Phisto

Seid dabei und erlebt gemeinsam mit DASDING die lange Nacht der Clubs in Stuttgart!