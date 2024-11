DASDING präsentiert dir den DASDING Partybash im St. James

Am 23. November feiert ganz Mannheim und DASDING ist mit dabei!

Pack deine Partycrew ein, zieh dein bestes Outfit an und lass dich in die Welt des Mannheimer Nachtlebens entführen. Es erwartet Dich eine lange Clubnacht in den besten Locations, die die City zu bieten hat.

Mit dabei sind unter anderem:



Disco Zwei

Block7

Soho

Kombinat

Mono

Pop Bar

Blau

Riz

Filmriss Bar

Nelson

St. James mit dem DASDING Partybash im DJ FeBo

Sei dabei und feier` gemeinsam mit DASDING bei Mannheims langer Nacht der Clubs und Bars!