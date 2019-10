Datum: Freitag, 1. November 2019 Beginn: 23:00 Uhr



Die erste und einzige Stuttgarter DASDING Radau & Rabatz Classics ever!

Wer war damals schon dabei, erst im Lehmann und dann im Keller Klub, oder früher noch im Zoo Tübingen, vor rund 8 bis 12 Jahren? Was haben wir gefeiert, zu Radaumeister AGEs Mischung aus Elektropunk, HipHop, Rock, New Rave, Indie und Dubstep! Wo sonst konnte man auf einer Party K.I.Z., Die Ärzte, Egotronic und Deichkind hören? Wo sonst gab es Electro von Bloody Beetroots, Stoner-Geschrammel von Queens of the Stone Age gepaart mit Eminem?

Abgedreht, vielschichtig und alternativ...Spartendenken verachten, Genregrenzen überrennen, Schubladen sprengen und musikalische Mauern in den Köpfen niederreißen...

Electro und Rock, Dubstep und HipHop, Indie, Breaks und Remmidemmi radikal mischen - das ist seit 12 Jahren Ziel des Radau & Rabatz Klub.

Mit DASDING DJ Radaumeister AGE!