1 Nacht - 1 Party - 2 Locations

Es ist mal wieder so weit! DASDING feiert gemeinsam mit euch im Schneckenhof in Mannheim! Die Summer Madness geht in die nächste Runde und DJ Double A sorgt ab 21 Uhr im Schneckenhof für die besten Beats.

Nach der Party ist vor der Party. Wenn ihr noch nicht genug habt, geht die Party ab 23 Uhr im Chaplin mit DJ Tala weiter. Unser Motto - Feiern bis die Sonne wieder aufgeht!

Erlebe gemeinsam mit DASDING einen unvergesslichen Partyabend!