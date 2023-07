DASDING SummerMadness am Samstag, den 12.08.23 in Mannheim!

Seid dabei bei der „DASDING SummerMadness“ im Schneckenhof in Mannheim! Am 12.08.23 tanzen wir wieder gemeinsam in der größten und beliebtesten Open Air Location der Region.

DASDING DJane Tala heizt euch ein mit neusten Tunes aus Urban HipHop Newschool bis zu den geilsten Classics die jeder kennt!! - Mixed Music at it's Best!

Herzschlag und Atemfrequenz sind garantiert nicht mehr sicher bei ihren Beats!

Lass dir das also nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING am 12.08.23 "DASDING SummerMadness" im Schneckenhof