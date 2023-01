Hast du Bock auf Party? Musik gemischt von DJ DoubleA?

Und einen Live-Clubauftritt von Rapper Olexesh?

Dann komm vorbei und erlebe gemeinsam mit DASDING die HYPE Party mit Olexesh am 20.01.2022 ab 22:00 Uhr in der Kulturfabrik Zollernalb in Albstadt