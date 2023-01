DASDING präsentiert dir Partybash in Schäfers Gewölbekeller

Richtig abfeiern? Dann ist DASDING Partybash

am 04. März 2023 in Schäfers Gewölbekeller in Ochsenhausen genau das richtige für dich!

DJ FeBo, der smarte Tausendsassa, aus Amsterdam, erfindet sich regelmäßig in seinen stets

stimmigen und groovigen Sets neu.

Immer nah am Hype und Puls der Zeit wird jede

Welle geritten und daraus ein eigener Vibe entwickelt.

Er verwöhnt die Hörer mit seinem modernen, urbanen Soundbild.

Immer kredibil immer real, einfach FeBo de lekkerste!

Aufdrehen und abgehen – Partybash!