DASDING Partybash mit DJ B-Phisto und DJ Tala im Gloria

Das neue Sommersemester steht vor der Tür und wir sind bereit diesen Start mit euch zu feiern.

Wie auch in den letzten Semestern, findet in der ersten Vorlesungswoche die Semesteropeningparty Campus Night² im Gloria in Landau statt.

Mit dabei natürlich Partybash - das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban

Datum: Dienstag, 18. April 2023 - Mittwoch, 19. April 2023 Beginn: 22:00 Uhr

Ort: Gloria, Landau

Are you ready für DASDING DJ B-Phisto am 18.April, der mit seinen Sounds, die er durch die Clubs quer durch die Nation eingesammelt hat die Halle zum Beben bringt?!

Halte dich fest! Bei den Beats von DASDING DJ Tala sind Herzschlag und Atemfrequenz am 19.April garantiert nicht sicher

Erlebe gemeinsam mit DASDING DJ B-Phisto am 18.04.2023 und DJ Tala am 19.04.2023 im Gloria in Landau