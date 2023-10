DASDING präsentiert dir HBz in der Kulturfabrik Zollernalb

"Emotionen und Eskalation verbinden" ist sowohl bei ihren millionenfach geklickten Remixen, als auch auf der Bühne das Motto von HBz!

HBz aka Nils & Niklas versüßten ihren Fans via Youtube mit dem DJ-Format "Home Clubbing", die Abende in Zeiten der Pandemie.

Jetzt ist es an der Zeit sie wieder live zu erleben. Mit dabei ist auch DJ Double A aus der DASDING DJ-Crew.

Sie feiern gemeinsam mit euch und sorgen für beste Stimmung!

Lass dir das nicht entgehen und erlebe gemeinsam mit DASDING HBz am 18.11.2023 in der Kulturfabrik Zollernalb in Albstadt!