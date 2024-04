Datum: Freitag, 26. April 2024 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: Puzzels, Freiburg

EURE MUSIKWÜNSCHE - DEN GANZEN TAG IM RADIO UND IM CLUB

Wir drehen eine neue Runde! Eine crazy Runde. Denn DASDING dreht mal wieder durch.



Am 26.04 ist wieder Tag der Wünsche und das bedeutet egal ob Techno, Metal, Klassik, Charts, Schlager, Gummibärenbande oder High School Musical. Wir spielen was immer ihr hören wollt! Und das den ganzen Tag im Radio.



Ihr habt Abends immer noch Bock auf crazy beats?



Dann kommt mit uns nach Freiburg ins Puzzels und erlebt gemeinsam mit DASDING einen unvergesslichen Abend mit einem best of EURER Lieblingshits.