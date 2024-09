DASDING präsentiert dir den DASDING Partybash im TONIQ

Am 14.09. ab 23 Uhr ist DASDING wieder mit seinem Partybash im TONIQ in Heidelberg. Partybash - das bedeutet Mixed Music, das Beste aus Charts, Black, House und Urban.

Diesmal ist DJ Febo für euch am Start: Der smarte Tausendsassa aus Amsterdam erfindet sich regelmäßig in seinen stets stimmigen und groovigen Sets neu. Immer nah am Hype und Puls der Zeit wird jede Welle geritten und daraus ein eigener Vibe entwickelt. Erlebt gemeinsam mit DASDING den DASDING Partybash im TONIQ!